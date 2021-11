Returnal: l'espansione verrà annunciata ai TGA 2021? Spunta uno strano tweet

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un misterioso messaggio sui canali social ufficiali di Housemarque, il team di sviluppo acquisito di recente da Sony PlayStation e noto al pubblico per aver dato vita all'esclusiva PS5 Returnal.

Il team di sviluppo del roguelike ha pubblicato uno scatto off-screen che mostra un televisore sul quale è in bella mostra una statua in game. Ad accompagnare il post troviamo un messaggio che lascia intendere che quello mostrato in foto possa essere un luogo mai esplorato di Atropos, il pianeta sul quale si svolgono le avventure cicliche della protagonista nel gioco, o addirittura un altro pianeta. Un così criptico messaggio ha immediatamente calamitato le attenzioni dei fan, i quali sono convinti che tutto ciò non sia altro che un teaser dell'annuncio dell'espansione di Returnal. C'è anche chi ritiene che, considerate le tempistiche, il post possa suggerire il reveal del DLC ai The Game Awards 2021, l'evento condotto e organizzato da Geoff Keighley che si terrà nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 2021 e durante il quale assisteremo a numerosi annunci.

Prima di lasciarvi all'immagine, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa i giocatori di Returnal si sono ingegnati trovando un modo per rendere i salvataggi permanenti.