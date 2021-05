Returnal: espansioni in arrivo? Housemarque lavora a 'nuovi contenuti'

Nel corso di un'intervista concessa da Mikael Haveri alla redazione di Axios, il direttore del marketing di Housemarque ha ribadito l'intenzione del team finlandese di trovare una trovare una soluzione per i salvataggi di Returnal e suggerito lo sviluppo di nuovi contenuti per lo sparatutto roguelike approdato da poco su PS5.

Il rappresentante della software house europea ha colto l'opportunità offertagli dai suoi intervistatori per precisare, appunto, che il team di Housemarque è concentrato nella creazione di "nuovi contenuti, aggiornamenti e correzioni".

Pur senza fornire ulteriori dettagli sulle sorprese che attendono l'astronauta Selene e gli esploratori del mondo alieno di Returnal da qui ai prossimi mesi, Haveri sottolinea che "siamo un team composto da 85 persone e siamo tutti felici (per l'accoglienza ricevuta da Returnal, ndr). Il nostro team di sviluppo non è mai stato così numeroso. L'esperienza arcade era e rimane il principio fondamentale su cui basiamo tutti i nostri titoli e il gameplay, ed è esattamente ciò che continueremo a fare anche in futuro con tutti i progetti che intendiamo realizzare".



Speriamo quindi di ricevere al più presto maggiori dettagli sulla natura di questi nuovi contenuti e sulle sorprese, sia ludiche che narrative, che ha in serbo Housemarque. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale sul successo dei giochi roguelike da Hades a Returnal.