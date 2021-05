Returnal: una funzione di PS5 resetta le partite di chi mette in stand-by la console

Sta facendo molto discutere in questi giorni l'assenza di un classico sistema di salvataggio in Returnal, la nuova esclusiva horror Sci-Fi per PlayStation 5 sviluppata da Housemarque, che proprio per questo motivo è stata vittima del fenomeno del review bombing.

Facendo parte del genere roguelike, Returnal richiede spesso e volentieri delle sessioni di gioco moderatamente prolungate per poter giungere ad un checkpoint vero e proprio, motivo per cui gli utenti con poco tempo da dedicare al titolo decidono di mettere PS5 in modalità riposo, così da riprendere la propria partita in un secondo momento. Se la console rimane in stand-by e non vengono avviate altre applicazioni, Returnal riprenderà nell'esatto momento in cui ci si è fermati.

Un trucchetto che per un po' di tempo ha funzionato, ma sembra che alcuni utenti siano stati costretti ugualmente a iniziare da capo la propria partita a causa di un problema legato a una funzione - solitamente molto utile - di PlayStation 5. La console Sony avvia automaticamente i download delle patch, ed una volta scaricato il contenuto procede all'aggiornamento del titolo di turno. Quando questo avviene, non c'è modalità riposo che tenga: il gioco verrà chiuso per poter essere aggiornato. Proprio questo è accaduto con Returnal, e i giocatori sono stati spiacevolmente sorpresi nello scoprire che la propria run era ormai andata persa.

Esiste tuttavia un semplice modo per arginare il problema: basta andare tra le impostazioni di PS5 e disattivare la spunta relativa agli aggiornamenti automatici. In questo modo potrete continuare a sospendere il gioco sfruttando la modalità riposo della console, e aggiornare il gioco successivamente.

Proprio l'ultima patch di Returnal sembra non aver ancora corretto alcuni gravi bug che affliggono attualmente l'esperienza di gioco, come testimoniato dalle segnalazioni degli utenti PS5.