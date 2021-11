Returnal: i giocatori escogitano un modo per rendere i salvataggi permanenti

Dopo mesi di pressanti richieste da parte della playerbase, Housemarque ha infine deciso di introdurre il Ciclo Sospeso in Returnal, un metodo con cui la software house finlandese permette di mettere in pausa la propria partita con dei salvataggi usa e getta.

Non contenti, i giocatori di Returnal hanno ora individuato un sotterfugio per riuscire a rendere questi file di salvataggio permanenti. L'exploit richiede di sospendere la partita tramite il sistema introdotto da Housemarque, quindi caricare il salvataggio sui server cloud di PlayStation e quindi, in caso di morte, scaricare il salvataggio dal cloud e riprendere a giocare dallo stesso checkpoint. Ciò consente di tornare al punto di sospensione tutte le volte che si desidera finché il file è nel cloud, seppur cancellato in un primo momento dal gioco in modo automatico. Naturalmente si tratta di una procedura un po' tediosa, ma tanti giocatori potrebbero trovare più frustrante dover tornare ogni volta al punto di partenza ed affrontare da zero il livello.

Bisogna inoltre tenere a mente che il Ciclo Sospeso di Returnal non è attivabile in alcun modo durante le cutscene, le boss fight, le sequenze in prima persona, e durante sezioni di combattimento particolarmente intense. Sapevate che Returnal è stato eletto dagli sviluppatori UK Gioco dell'Anno agli Stars Award 2021?