Returnal: nella Helios si nasconde un easter egg su un famoso gioco Housemarque

Sono trascorse solo poche ore dal debutto ufficiale di Returnal su PlayStation 5 e i giocatori sono già riusciti ad individuare all'interno dell'esclusiva Sony un simpatico easter egg.

Tra una morte e l'altra della protagonista, i giocatori possono fare ritorno alla Helios, la nave semi-distrutta che funge da hub per accedere alle sfide giornaliere, cambiare la tuta di Selene e tanto altro. Sebbene non vi sia nulla di rilevante in termini di gameplay, anche la cabina di comando nasconde qualcosa di importante per i fan di Housemarque. Accedendo alla piccola stanza e puntando la visuale sulla destra, è infatti possibile vedere una piccola statua raffigurante un omino verde che chi ha giocato a Resogun ricorderà molto bene: si tratta infatti del modello di uno dei personaggi che vanno tratti in salto nel corso degli stage dello shoot 'em up a base di voxel.

Al momento non sappiamo se gli sviluppatori si sono divertiti ad inserire altri riferimenti di questo tipo nel gioco, ma con tutta probabilità eventuali easter egg dedicati a Nex Machina o ad altre produzioni targate Housemarque verranno sicuramente fuori grazie agli screenshot caricati sui social dai giocatori.

Prima di lasciarvi all'immagine dell'easter egg, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Returnal.