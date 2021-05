Returnal: Housemarque al lavoro per risolvere i problemi, patch 1.3.6 in arrivo

A circa una settima dal lancio di Returnal su PlayStation 5, gli sviluppatori di Housemarque hanno già pubblicato diversi aggiornamenti per rifinire l'acclamato rougelike. Un'altra patch migliorativa è in programma per domani sabato 8 maggio.

La patch 1.3.6 di Returnal è infatti in dirittura d'arrivo e dovrebbe definitivamente risolvere alcuni problemi tecnici segnalati dai giocatori, compito precedentemente assegnato alla disastrosa patch 1.3.3: in settimana l'aggiornamento in questione aveva provocato la corruzione dei salvataggi ed era stata prontamente rimossa dagli sviluppatori. Il problema critico era stato poi risolto con la patch 1.3.4 che sostanzialmente riportava indietro la versione del gioco. Con l'update di domani Housemarque ci riprova e come riportato nelle note della patch dovrebbero essere apportate diverse modifiche:

Molteplici correzioni alla stabilità per prevenire arresti anomali rari

Risolto il problema con le tute del pre-order che occasionalmente bloccavano oggetti e porte

Risolto un comportamento della guarigione errato

Risolti i problemi con la mappatura personalizzata del controller

Numerose correzioni minori

Risolto un problema con i salvataggi danneggiati

In attesa di valutare gli effetti della nuova patch, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Returnal a cura di Francesco Fossetti sulle pagine di Everyeye.