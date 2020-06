Returnal: Housemarque ci porta nello spazio con la nuova esclusiva PS5

Tra i protagonisti dell'evento di presentazione dei giochi PlayStation 5 non poteva certo mancare Housemarque, software house che ha dato i natali a Resogun, uno dei giochi di lancio PS4 più apprezzati. Il nuovo progetto del team prende il nome di Returnal e ci porta nello spazio.

A giudicare dal breve trailer mostrato, il quale contiene anche sequenze di gameplay, vestiremo i panni di una donna costretta a combattere delle mostruose creature nello spazio. Il gioco sembra essere uno sparatutto in terza persona particolarmente frenetico, segno della volontà di Housemarque di voler dare in ogni caso un'impronta arcade alla propria opera. A differenza degli altri titoli della software house, però, pare che questa volta il gioco abbia una modalità storia che ci racconterà delle vicende della misteriosa donna con indosso una tuta spaziale. Non è da escludere che gli sviluppatori inseriscano nel gioco una qualche modalità extra che permetta di giocare e rigiocare i vari livelli in cerca del punteggio migliore.

Purtroppo non è chiaro se il gioco farà parte della line-up di lancio di PlayStation 5 e tutto ciò che sappiamo è che si tratta di un'esclusiva della console Sony.