Returnal: Housemarque prepara i giocatori all'arrivo della patch 1.3.7 su PS5

Nonostante Returnal sia ormai in circolazione da più di due settimane, non si arresta il carico di lavoro per Housemarque, che sui suoi profili social ha avvisato la community riguardo all'imminente arrivo di una nuova patch.

La software house scandinava ha confermato che l'aggiornamento 1.3.7 di Returnal sarà distribuito nella giornata di giovedì. Sfortunatamente il team di sviluppo ha deciso di non condividere già da ora le informazioni riguardanti l'update, di cui non conosciamo quindi i contenuti. Molto bassa è la probabilità che sia stato introdotto il tanto agognato sistema di salvataggio, mentre è decisamente più plausibile una nuova ondata di fix per bug e glitch segnalati dalla community nel corso degli ultimi giorni, in particolare relativi a crash dell'applicazione e al mancato ottenimento dei Trofei.

Housemarque ha dichiarato di star lavorando a nuovi contenuti per Returnal, con i fan che hanno subito iniziato a speculare in merito all'arrivo di possibili espansioni. Non è detto che la patch prevista per giovedì non possa introdurre delle novità contenutistiche, ma di certo si tratterebbe di aggiunte minori dal momento che non c'è stato alcun annuncio da parte della software house di recente.

Returnal è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 5. Abbiamo approfondito il comparto narrativo del roguelike nel corso di un nuovo livestream in compagnia di Francesco Fossetti e Marco Mottura.