Returnal: Housemarque racconta il ruolo di Selene e il suo rapporto con la morte

Il direttore narrativo di Housemarque, Greg Louden, ha colto l'occasione offertagli dall'intervista a TheGamer per descrivere il ruolo di Selene nella storia di Returnal, soprattutto nell'ottica dei loop temporali da sperimentare esplorando le bizzarre ambientazioni aliene dello sparatutto sci-fi in arrivo su PS5.Returnal

L'esponente della software house che ha dato forma, tra gli altri, a Resogun e Alienation, parte dai misteri sulla trama del recente Story Trailer di Returnal per ampliarne i concetti e sottolineare che "Selene ha i suoi motivi per scendere sul pianeta Atropo, ma quando giunge sulla sua superficie deve confrontarsi con il peso di questa scelta. Si chiede sempre se ne sia valsa la pena e lo fa perché non è una combattente ma una scienziata. Decidendo di esplorare Atropo disobbedisce agli ordini datigli dai superiori, ma è spinta dall'irrefrenabile voglia di ottenere delle risposte. A tutti i costi".

Il dirigente di Housemarque spiega inoltre che Selene sarà in grado di "vivere un'esperienza misteriosa e inquietante. Non è una combattente assetata di sangue e la sua indole la porterà ad approcciarsi con curiosità a ogni enigma. Anche dopo essere morta 100 volte ed aver ripreso la sua strada (tramite i loop temporali che contraddistinguono il gameplay roguelike di Returnal, ndr) farà appello alla sua natura da scienziata e raccoglierà informazioni per il suo database. Perché vedete, Selene è la forza trainante dell'avventura ma è completamente sola, e questa solitudine si riflette sull'aura di mistero che l'avvolge". Tra un loop e l'altro, a detta di Louden, l'astronauta che interpreteremo potrà persino lasciare dei messaggi a se stessa poco prima di morire, proprio in funzione della sua preparazione scientifica e della consapevolezza di poter ripetere il medesimo flusso di eventi una volta esalato l'ultimo respiro.

Il viaggio a tinte oscure di Selene partirà il 30 aprile su PlayStation 5. Nelle scorse settimane, gli autori di Housemarque hanno riferito che Returnal supporterà il DualSense di PS5 e farà ampio uso delle funzionalità avanzate del controller, a cominciare ovviamente dal feedback aptico e dai grilletti adattivi.