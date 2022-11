Returnal: nuovi indizi sulla versione PC da SteamDB, l'annuncio è vicino?

Si continua a parlare della versione PC di Returnal, mai annunciata da Sony e Housemarque ma da mesi trapelata tramite il database di SteamDB, lo stesso sito che oggi ci fornisce un nuovo indizio che sembra confermare l'esistenza del porting.

La pagina di Oregon (nome in codice di Returnal) su StemDB è stata aggiornata nelle scorse ore con un cambiamento legato ad una directory dei salvataggi, con un cambio di denominazione importante:

da savefiles/0/path: Tourist/Steam/Saved/SaveGames

a savefiles/0/path: Returnal/Steam/Saved/SaveGames

Non ci sono dubbi dunque sul fatto che il misterioso Oregon comparso su SteamDB sia Returnal, nei mesi scorsi è trapelato anche un video con le impostazioni grafiche di Returnal su PC e alla GDC Housemarque ha accennato a Returnal per PC senza però annunciare ufficialmente nulla.

A questo punto non ci resta che attendere per scoprire se (quando?) Returnal uscirà su Steam ed Epic Games Store, come sappiamo Sony porterà sempre più giochi PlayStation su Windows, l'ultimo in ordine di tempo è stato Sackboy Una Grande Avventura a fine ottobre mentre a novembre sarà la volta di Marvel's Spider-Man Miles Morales, entrambi pubblicati su PC con due anni di ritardo rispetto al debutto su PS4 e PS5. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Returnal per PlayStation 5.