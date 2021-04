Returnal, New Pokemon Snap e Genshin Impact PS5 tra le nuove uscite della settimana

La settimana appena iniziata vede l'arrivo di alcuni titoli molto attesi dai giocatori, una nuova infornata di videogiochi per PC e tutte le console, tra cui troviamo anche Returnal, nuova esclusiva PlayStation Studios in arrivo su PS5.

Il gioco di Housemarque però non è l'unico titolo degno di nota, da segnalare anche Second Extinction per le piattaforme Xbox (gratis su Xbox Game Pass), Total War Rome Remastered e R-Type Final 2.

27 aprile

Death end re;Quest | Switch

28 aprile

Crime Opera The Butterfly Effect | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Second Extinction | Xbox Series X/S, Xbox One

Genshin Impact | PS5

Cymatically Muffed | Xbox One

Taiwan Monster Fruit Prologue | Switch

Car Demolition Clicker | Switch

Skeletal Avenger | PC

29 aprile

Secret Neighbor | PS4

Legend of Keepers | Switch, PC, Mac

Before I Forget | Xbox Series X, Xbox One, Switch

Total War Rome Remastered | PC, Mac

Insurmountable | PC

Farm Manager 2021 | PC

WarDogs Red's Return | Xbox One

Battle Axe | Switch

Slinki | Switch

Space Warrior | Switch

Fly Together! | Switch

Reknum Cheri Dreamland | Switch

Legend of Keepers Career of a Dungeon Manager | Switch

Castaway Paradise | Switch

Super Glitch Dash | Switch

30 aprile

Protocol | Xbox One

Terminator Resistance | PS5

R-Type Final 2 | Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, Switch, PC

Angels with Scaly Wings | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Borris the Rocket | Xbox One

Returnal | PS5

Mystic Fate | Xbox One

New Pokemon Snap | Switch

Ultimate Custom Night | Switch

Super Arcade Soccer | Switch

La settimana si chiude con l'arrivo di New Pokemon Snap per Nintendo Switch, disponibile dal 30 aprile. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.