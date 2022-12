Returnal non è più esclusiva PS5: quando esce su PC? Ecco la data

In un turbinio di trailer ed annunci, il palco dei The Game Awards 2022 è stato teatro di molte conferme per quanto riguarda alcuni dei rumor più insistenti degli ultimi mesi. Tra le novità ufficializzate troviamo anche l’arrivo di Returnal su PC, ma quando avverrà esattamente l’approdo di Selene sulla piattaforma in questione?

Il TPS roguelite targato Housemarque e arricchito con elementi tipici dei giochi Danmaku (o Bullet Hell che dir si voglia) uscirà su PC tramite Steam ed Epic Games Store nei primi mesi del prossimo anno. Malgrado non sia stata ancora condivisa una data precisa, le due piattaforme riportano infatti la dicitura "presto in arrivo" che lascia intendere un’uscita prevista entro e non oltre l’inizio del 2023. In altre parole, il bacino di utenza formato da chi gioca su PC non dovrà attendere più di tanto prima di immergersi nelle atmosfere buie e sinistre di Atropo.

In attesa di maggiori informazioni da parte di Sony e dello studio finlandese, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire quali sono i requisiti di sistema della versione PC di Returnal. Se siete invece interessati ad approfondire i singoli aspetti del gioco, non perdetevi la nostra recensione di Returnal pubblicata in occasione del suo debutto su PlayStation 5.