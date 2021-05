Returnal, non si fermano i bug dopo l'ultima patch: nuove segnalazioni dagli utenti PS5

Nonostante sia stato accolto molto calorosamente per le sue qualità ludiche e tecniche, quello di Returnal si è rivelato un esordio controverso. Il titolo sta ricevendo molte critiche a causa del suo sistema di salvataggio, ma gli utenti sono altresì contrariati a causa del numero e della gravità di bug in cui stanno incappando.

Nel subreddit di Returnal gli utenti si stanno confrontando sulle nuove problematiche tecniche che sono apparse in seguito alla distribuzione della patch 1.003.001 da 1GB su PS5, di cui gli sviluppatori di Housemarque non hanno diffuso alcun dettaglio specifico (presumibilmente si è trattato di un semplice update volto a migliorare la stabilità generale del gioco).

Non tutto sembra essere andato come previsto dal team di sviluppo finlandese, con gli utenti che si stanno ritrovando impossibilitati a proseguire nella propria avventura. Un giocatore in particolare ci riporta il suo sfortunato caso in cui non ha avuto modo di aprire la porta di Helios, ritrovandosi così completamente bloccato. Il bug è stato confermato da altri giocatori, ma a quanto pare persistono anche problemi nel raccogliere alcuni oggetti o a teletrasportarsi al di fuori di alcune stanze. Housemarque ha dichiarato di ascoltare costantemente il feedback della sua community, e vedremo se la software house di Sony avrà da dire qualcosa in merito a questi grattacapi che affliggono attualmente il roguelike Sci-Fi.

Nel corso delle ultime ore, Returnal è stato vittima dell'ormai diffuso fenomeno del review bombing. A quanto pare, molti utenti sono rimasti davvero scottati nello scoprire l'assenza di un classico sistema di salvataggio, nel mentre altri lamentano dei picchi eccessivi nella difficoltà del gioco PS5.