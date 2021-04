Returnal, si parte questa notte: tutti i dettagli sul lancio dell'esclusiva PS5

In attesa dello scorrere delle ultime ore che ci separano dal debutto del nuovo titolo a firma Housemarque, la software house ha già provveduto a pubblicare il trailer di lancio in 4K di Returnal.

Ma esattamente, quando sarà possibile avventurarsi tra le oscurità del pianeta alieno dipinto dall'esclusiva PlayStation 5? Ebbene, gli appassionati possono festeggiare, perché manca davvero poco. A confermarcelo è il conto alla rovescia attivo sulla scheda dedicata del PlayStation Store: Returnal potrà essere giocato allo scoccare della data di uscita, fissata per venerdì 30 aprile. Sin dalla mezzanotte di questa nottata, sarà dunque possibile imbracciare le armi contro le mostruosità aliene del titolo. E quale momento migliore del cuore della notte per smarrirsi in un loop infinito di morte e rinascita? Per farsi trovare pronti, ricordiamo che il preload di Returnal è già disponibile. Lo spazio richiesto in memoria è pari ad un minimo di 56,1 GB, ai quali potrebbero aggiungersi eventuali Day One Patch.

In vista dell'uscita, ricordiamo che protagonista del gioco è l'esploratrice spaziale Selene, intrappolata su di un pianeta sconosciuto dal quale sta disperatamente cercando di fuggire. Esplorazione e azione si fondono per creare un'esperienza shooter dalle dinamiche roguelike, per partite sempre differenti le une dalle altre. Ad affiancare il gameplay, una narrazione che si sviluppa progressivamente, man mano che ci si addentra nell'oscurità dello spazio. Per farvi un'idea concreta della proposta di Housemarque, vi consigliamo la visione del recente gameplay in italiano di Returnal.