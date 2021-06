Returnal: la nuova patch 1.4.0 è ora disponibile su PS5

A distanza di qualche giorno dall'annuncio di una nuova patch di Returnal, Housemarque ha mantenuto la parola e ha pubblicato l'aggiornamento alla versione 1.4.0 dell'esclusiva PlayStation 5.

L'elenco delle migliorie apportate da questo update è piuttosto lungo e tra le varie novità troviamo sicuramente quelle relative ai trofei: installando l'ultima versione di Returnal sarà infatti possibile ottenere il Trofeo di Platino più agilmente grazie ad una serie di accorgimenti che semplificano passaggi specifici e consentono a chi sta faticando per trovare documenti e altri oggetti di reperirli senza particolari problemi, senza contare la possibilità di rigiocare porzioni del titolo. Nella lista dei problemi risolti ne troviamo anche tantissimi relativi al comparto audio, all'interfaccia utente e ad alcune meccaniche di gioco.

Purtroppo non vi è ancora alcuna informazione circa il possibile arrivo di un sistema di salvataggio che permetta di non ricominciare la run ad ogni nuovo avvio del gioco. A tal proposito, vi ricordiamo che se siete soliti mandare la console in Modalità Riposo per non perdere i progressi, l'arrivo della patch chiuderà il gioco se avete attivato i salvataggi automatici.

Sapevate che proprio qualche giorno fa Mark Cerny, creatore di PS5, ha ottenuto il Trofeo di Platino in Returnal?