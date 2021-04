Returnal, nuovo gameplay: Everyeye lo gioca oggi in diretta su Twitch dalle 11:00

Dopo avervi raccontato le prime impressioni generate dalla prova con mano di Returnal, la Redazione di Everyeye ritorna sul titolo Housemarque con uno speciale appuntamento!

Nel corso della giornata odierna, - giovedì 22 aprile - avremo infatti l'occasione di mostrarvi il gioco in azione. A partire dalle ore 11:00, sul Canale Twitch di Everyeye prenderà il via una live dedicata, durante la quale avremo modo di presentare nel dettaglio le dinamiche di gameplay che caratterizzato l'esclusiva PlayStation 5, in arrivo sul mercato videoludico tra poco più di una settimana. Una sessione di gioco in compagnia, per uno sguardo in anteprima sul promettente e cupo universo di Returnal.

Nel titolo, lo ricordiamo, il giocatore veste i panni di Selene, esploratrice spaziale rimasta bloccata su di un pianeta letale e sconosciuto. Imprigionata in un ciclo senza fine di morte e resurrezione, la protagonista dovrà impugnare le armi per riuscire a scoprire quali oscuri segreti si celino sul corpo celeste. Lungo il suo cammino, potrà inoltre imbattersi nei sentieri percorsi da altri giocatori, in un sistema di multiplayer rigorosamente asincrono. In attesa della diretta odierna, in apertura a questa news trovate una nuova sessione di gameplay di Returnal, dedicata ai primi 35 minuti del gioco Housemarque.



L'appuntamento è dunque per quest'oggi sul Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 11:00.