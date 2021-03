Returnal per PS5: il nuovo Story Trailer svela quattro misteri sulla trama

PlayStation Studios ha pubblicato un nuovo trailer di Returnal, esclusiva PS5 in uscita a fine aprile e sviluppata dal team finlandese Housemarque, noto per giochi arcade come Resogun e Dead Nation.

Il Narrative Designer di Housemarque, Greg Louden, introduce la narrazione di Returnal con queste parole sulle pagine del PlayStation Blog: "L'elemento narrativo è una grossa novità per Housemarque, ma abbiamo una storia coraggiosa da raccontare. Il nostro obiettivo è creare un racconto misterioso, sfaccettato e coinvolgente che, in combinazione con le esplosive componenti action e i colpi di scena roguelike, vi spinga a esplorare, rigiocare e riflettere."

Lo studio crede fortemente che la filosofia narrativa di Returnal non debba mai interferire con la giocabilità, al contrario questo aspetto servirà a rafforzare il gameplay della produzione. Il nuovo trailer vi permetterà di scoprirne di più su quattro aspetti della storia legati all'ambientazione, ai protagonisti e ad alcuni misteri nei quali i giocatori si imbatteranno nel corso dell'avventura... non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi lasciamo alla visione del video che trovate in apertura.

Il nuovo gioco di Housemarque sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 dal 30 aprile in formato fisico e digitale, prenotando Returnal da GameStopZing avrete in omaggio due costumi bonus da utilizzare in-game.