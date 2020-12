Returnal, nuovo trailer ai TGA: annunciata la data di lancio dell'esclusiva PS5

Nel corso dell'estate di quest'anno, i vertici di PlayStation hanno alzato il sipario su di un'esclusiva next-gen con l'annuncio di Returnal, atteso su PlayStation 5.

Ora, la produzione è tornata a mostrarsi al pubblico durante lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley. Dal palco calcato dal giornalista canadese è stato infatti possibile dare un nuovo sguardo alla produzione grazie alla condivisione di un trailer inedito di Returnal. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, ha annunciato la data a partire dalla quale gli appassionati potranno cimentarsi nell'action dalle atmosfere sci-fi. La nuova produzione di casa Housemarque raggiungerà in esclusiva PlayStation 5 il prossimo 19 marzo 2021.



Per maggiori dettagli sul prossimo titolo sviluppato dal team finlandese, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Returnal.