Returnal per PS5: il nuovo video di Housemarque mostra scene di gameplay inedite

Non bastassero i ricchi dettagli snocciolati di recente su Returnal tra platform esplorazione e protagonista, i ragazzi di Housemarque pubblicano un nuovo video che aiuta gli utenti ad approfondire la conoscenza della dimensione aliena del loro prossimo shooter ormai prossimo ad arrivare su PS5.

L'ultimo "Housecast" offre agli esponenti della software house finlandese l'opportunità di descrivere il Ciclo, ossia la dinamica narrativa e di gameplay che andrà a caratterizzare l'esperienza da vivere nei panni dell'astronauta Selene.

Costretta a compiere un atterraggio di emergenza sul pianeta alieno Atropo, la nostra intrepida alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per scoprire come spezzare il misterioso loop temporale in cui è piombata dopo essere sopravvissuta allo schianto della sua navicella. I panorami alieni ammirati da Selene saranno disseminati di rovine risalenti a una civiltà estinta, ma saranno altri gli aspetti che balzeranno all'attenzione della protagonista: ci riferiamo naturalmente alle spaventose creature che popolano Atropo e che, alla vista dell'astronauta, scateneranno tutta la loro furia in una pioggia di proiettili di energia.

Ad ogni sconfitta, Selene tornerà in vita presso il relitto della sua astronave e il mondo circostante si rimodellerà da zero, e con esso i punti di respawn dei nemici, gli enigmi ambientali e i punti di interesse di ciascuna macro-area: come faremo a spezzare questo Ciclo, quindi?

Lo sapremo soltanto a partire dal 30 aprile, con l'arrivo di Returnal in esclusiva su PlayStation 5. Nel frattempo, date un'occhiata all'ultimo trailer e fateci sapere che cosa ne pensate dell'ultimo sparatutto sci-fi degli autori di Resogun e Alienation.