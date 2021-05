Returnal e oltre, Housemarque punta in alto: in arrivo altri giochi ambiziosi

Mentre gli appassionati di roguelike si cimentano nell'analisi della trama di Returnal, il team di sviluppo autore dell'esclusiva PlayStation 5 guarda già al futuro.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Game Reactor, in particolare, il responsabile marketing di Housemarque, Mikael Haveri, ha condiviso alcune interessanti dichiarazioni. Da queste ultime, emerge in particolare la volontà di cimentarsi con produzioni sempre più ambiziose, che possano ampliare lo spettro d'azione della software house. Nota in precedenza soprattutto per la realizzazione di apprezzati titoli arcade, Housemarque vuole ora consolidare l'esperienza proposta da Returnal, per continuare a proporre anche in futuro grandi e ambiziose produzioni.

"L'idea di base è il desiderio di mostrare che non siamo soltanto lo 'Studio di Resogun'. - ha dichiarato Mikael Haveri - Possiamo fare ogni tipo di cosa, e dal nostro punto di vista, ciò significa che vogliamo procedere in direzione di questo tipo di esperienze più ampie". Il team non esclude la possibilità, in un lontano futuro, di tornare a dedicarsi con maggiore frequenza anche a piccoli titoli arcade, che il team continua comunque ad amare, ma per il momento il target di riferimento resta quanto fatto con Returnal.



A fronte di queste considerazioni, risultano sempre più intriganti le voci legate a possibili espansioni di Returnal.