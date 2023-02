Returnal: partenza lenta su PC, meno di 6.000 giocatori su Steam

Returnal è uscito il 15 febbraio su Steam ed Epic Games Store, al lancio il gioco di Housemarque non ha registrato però numeri particolarmente brillanti, almeno sulla piattaforma di Valve, dove al day one sono stati registrati poco più di 5.500 giocatori.

Durante l'arco della giornata di lancio il picco massimo ha raggiunto quota 5.700 giocatori connessi in contemporanea stando ai dati di SteamDB, un numero non particolarmente esaltante al momento. Tra i giochi PlayStation, solo Sackboy Una Grande Avventura ha performato peggio su PC, non toccando mai i 1.000 giocatori in contemporanea su Steam.

Giochi come God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition hanno superato i 50.000 giocatori a anche Marvel's Spider-Man Remastered e Marvel's Spider-Man Miles Morales hanno ottenuto un buon successo al lancio. C'è da dire però che molti giocatori potrebbero aver deciso di comprare il gioco su Epic Games Store oppure di attendere eventuali sconti per risparmiare sull'acquisto di Returnal. Inoltre, la campagna marketing è stata piuttosto anonima e probabilmente le vendite cresceranno con il passaparola nelle prossime settimane.

Il giorno successivo al lancio, Returnal sta registrando numeri in linea con quelli di altri giochi PlayStation Studios che si assestano su una media di poco più di 2.000 giocatori connessi in contemporanea. Noi abbiamo provato Returnal su PC e Steam Deck, ecco le nostre impressioni.