Returnal su PC ha una data! Dal DLSS ai requisiti finali, tutti i dettagli

L'arrivo di Returnal su PC preannunciato ai Game Awards avverrà molto presto, promette Sony svelando la data di lancio ufficiale della versione PC dell'apprezzato roguelike spaziale targato Housemarque già disponibile su PlayStation 5.

La sussidiaria finlandese dei PlayStation Studios descrive gli interventi compiuti per migliorare e arricchire ulteriormente la già ottima esperienza offerta dalla versione PS5 dell'odissea spaziale vissuta dall'astronauta Selene Vassos, a cominciare dall'implementazione di NVIDIA DLSS e AMD FSR.

Per i giocatori che non hanno l'hardware per supportare le due tecnologie di upscaling e upsampling 'intelligente' di NVIDIA e AMD, Housemarque ha pensato di introdurre anche la compatibilità piena con NVIDIA NIS e i suoi miglioramenti prestazionali.

La versione PC di Returnal, realizzata in collaborazione con Climax Studios, aggiunge alle ombre ray-tracing dell'edizione PS5 anche i riflessi gestiti in Ray Tracing, dando così ulteriore risalto e contrasto alle ambientazioni buie e ai proiettili al neon. Non mancherà poi il supporto alle risoluzioni Ultrawide e Super Ultrawide, come pure a Dolby Atmos e alle soluzioni audio surround 5.1 e 7.1. Viene infine confermata la compatibilità con l'audio 3D e con le funzionalità avanzate del controller DualSense, oltre al supporto a mouse e tastiera e alla possibilità di personalizzare i controlli in base alle proprie esigenze.

In calce alla notizia trovate l'infografica con i requisiti Minimi, Medi, Raccomandati, Epici e Ray Tracing, con le specifiche da soddisfare per immergersi nelle atmosfere roguelike di Returnal su PC a partire dal prossimo 15 febbraio. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Returnal su PS5.