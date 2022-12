Returnal per PC non avrà il cross-play con la versione PS5

Ai The Game Awards 2022 è stato annunciato l'arrivo di Returnal su PC, inoltre Steam ha svelato i requisiti minimi di Returnal per PC ma c'è invece una funzionalità che non sarà presente.

Dalla pagina di Steam di Returnal apprendiamo che il gioco non avrà il cross-play con la versione per PlayStation 5, è vero che il gioco è principalmente single player ma alcune opzioni legate al multiplayer sono state aggiunte dopo l'aggiornamento Ascension, che porta in dote una modalità co-op, che però non potrà essere giocata insieme ai possessori del gioco su PS5.

I motivi di questa scelta non sono chiari e il team non ha dichiarato nulla in merito, Returnal per PC è sviluppato da Housemarque in collaborazione con Climax Studio, team che in passato si è occupato di produzioni come Silent Hill Origins e Shattered Memories, oltre alla trilogia di Assassin's Creed Chronicles.

Il lancio di Returnal su PC è atteso nel corso del 2023, una data precisa non è stata rivelata. Sempre ai The Game Awards abbiamo scoperto che The Last of Us Parte 1 esce a marzo su PC, è probabile dunque che per Returnal, Sony abbia scelto una finestra di lancio lontana da quella del gioco Naughty Dog, restiamo comunque in attesa di saperne di più.