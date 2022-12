Returnal su PC: svelati i requisiti minimi e consigliati del gioco PlayStation Studios

Dopo mesi di voci di corridoio e leak, la versione PC di Returnal è stata confermata sul palco dei The Game Awards 2022. A distanza di poche ore dal debutto dell'evento, sono state diffuse maggiori informazioni sulla nuova edizione del titolo, di cui conosciamo ora anche i requisiti di sistema.

Ecco di seguito quali saranno i requisiti minimi e consigliati per far girare lo shooter in terza persona:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1903)

Processore: Intel Core i5-6400 (4 core da 2,7GHz) oppure AMD Ryzen 5 1500X (4 core da 3,5GHz)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB di VRAM oppure AMD Radeon RX 580 con 8 GB di VRAM

Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile (si consiglia l'uso di un SSD)

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1903)

Processore: Intel i7-8700 (6 core da 3,7 GHz) oppure AMD Ryzen 7 2700X (8 core da 3,7 GHz)

Memoria: 32 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA RTX 2070 SUPER con 8 GB di VRAM oppure AMD RX 6700 XT con 12 GB di VRAM

Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile (si consiglia l'uso di un SSD)

Prima di lasciarvi alle immagini della versione PC, anch'esse diffuse tramite la pagina ufficiale Steam del gioco, vi ricordiamo che la data d'uscita non è ancora stata annunciata e non è da escludere che la scopriremo solo dopo il debutto di The Last of Us Parte 1 su PC.