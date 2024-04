Returnal per PlayStation 5 in offerta al prezzo più basso di sempre

Returnal di Housemarque è una delle esclusive console uscite per PlayStation 5, uno sparatutto strategico e frenetico, con infinite variazioni e rigiocabilità, che offre un mix di mondi generati proceduralmente e narrazione complessa e profonda. Quanto costa oggi il roguelike che vede protagonista l'astronauta Selene?

Vai subito all'offerta Returnal costa 29,90 euro invece di 80,99 euro, con un risparmio del 63% (-51 euro) dal prezzo di listino, si tratta di un'ottima promozione considerando che il gioco non è mai sceso troppo dal prezzo di listino. La versione in vendita è quella standard, l'unica disponibile in quanto non sono previsti al momento DLC o Season Pass aggiuntivi a pagamento (vi ricordiamo che il DLC Ascension è gratuito). Il gioco non è compatibile con PS4/PS4 PRO, ma solamente con PlayStation 5 essendovi esclusiva console, dove riesce a girare con risoluzione 4K (dinamica) a 60 fotogrammi al secondo con Ray Tracing attivo.



Clicca qui per acquistare Returnal al prezzo più basso di sempre



Si tratta di un'ottima occasione per acquistare una delle recenti esclusive di PlayStation, anche Spider-man 2 è acquistabile a questo link al prezzo scontato di 54,99 euro, con ben 25 euro di sconto dal prezzo di listino.

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!