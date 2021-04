Returnal su PlayStation 5: Passato, Presente e Futuro di Housemarque

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lo studio finlandese autore di Returnal, una delle esclusive PlayStation 5 più attese dell'anno, in arrivo il 30 aprile.

Aspettando la recensione della prossima esperienza roguelike degli autori di Resogn e Alienation, abbiamo discusso dell'esclusiva PS5 con Mikael Haveri, Business Development and Marketing Director di Housemarque.

In funzione dell'imminente approdo dello sparatutto sci-fi con protagonista l'astronauta Selene, l'alto rappresentante della software house finlandese ha riavvolto il nastro dei ricordi per soffermarsi sugli eventi che hanno contraddistinto la storia della sua azienda in questi ultimi cinque lustri. Il racconto di Haveri parte dalle origini di Housemarque e abbraccia gli eventi più rappresentativi della storia professionale e creativa di questa etichetta cresciuta nell'ombra delle sale giochi.

Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo perciò a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere lo speciale di Returnal e la nostra intervista ad Housemarque, con Mikael Haveri che racconta a Marco Mottura le ambizioni della compagnia e ne ripercorre la storia per rendere ancora più evidente il filo che li lega indissolubilmente agli appassionati di esperienze arcade.