Returnal: è possibile salvare nella nuova esclusiva PS5?

Nelle ultime ore si sta discutendo molto di Returnal e del suo particolare sistema di salvataggio dei progressi. Cerchiamo quindi di fare chiarezza su questa meccanica dell'esclusiva PlayStation 5.

Prima di entrare nel dettaglio sulla possibilità di salvare, va precisato che in Returnal esistono due tipi di progressi: quelli permanenti e quelli legati alla run. Proprio come in Dead Cells, ad esempio, nel corso dell'avventura si possono ottenere alcuni gadget che non spariscono dall'inventario alla morte della protagonista e lo stesso vale per gli oggetti scansionati, i quali possono essere subito riconosciuti nelle partite successive. I progressi legati alla run sono invece quelli relativi alle armi raccolte, ai boss sconfitti e ai potenziamenti della tuta, ovvero tutto ciò che viene rimosso quando si perde.

Nel primo caso, il gioco salva automaticamente ogni azione del giocatore e non vi è modo di perdere i progressi effettuati nel corso dell'avventura: se Selene raccoglie un gadget permanente e subito dopo spegnete la console, al prossimo avvio avrete ancora quell'oggetto nel vostro zaino e nessuno potrà mai più togliervelo. Discorso a parte vale invece per i progressi della run, i quali non possono essere salvati in alcun modo a differenza di quanto avviene in altri esponenti del genere come The Binding of Isaac, Dead Cells e Hades. Chiudere il gioco o spegnere la console equivale infatti a morire, dal momento che al successivo avvio del gioco si riparte dalla Helios. L'unico modo per aggirare questa mancanza è attivare la modalità riposo di PlayStation 5 con il gioco avviato, così da poter riprendere senza perdere i progressi della run in corso.