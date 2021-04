Returnal: parte il preload su PS5, quanto spazio occupa su hard disk?

Come segnalato da un numero crescente di utenti sui social e sui forum videoludici più popolari, Sony ha dato ufficialmente inizio al rollout della fase di preload su PlayStation 5 di Returnal, l'atteso sparatutto roguelike sviluppato da Housemarque.

Sulla scorta delle informazioni condivise da chi sta scaricando su PS5 l'ultimo titolo degli autori di Resogun e Alienation apprendiamo così che Returnal richiederà il download di non meno di 56.1 GB per poter essere eseguito sulla console next gen di Sony. Naturalmente, le dimensioni effettive del gioco potrebbero cambiare al lancio, specie in funzione del probabile arrivo della patch day one e degli aggiornamenti successivi, ma a rigor di logica non dovrebbero discostarsi di molto da tali valori.

Ad ogni modo, di recente i ragazzi di Housemarque hanno confermato le anticipazioni provenienti da PS Portugal sulla modalità di Returnal in 4K e 60fps con Ray Tracing: a prescindere dalla modalità grafica selezionata in base alle proprie preferenze tra risoluzione, framerate e illuminazione dinamica, l'avventura sci-fi dell'astronauta Selene vanterà dei caricamenti quasi istantanei.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Returnal sarà disponibile dal 30 aprile in esclusiva su PS5. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro ultimo speciale sull'amaliante oscurità di Returnal, con tutte le considerazioni e le analisi dell'esperienza di gioco da vivere esplorando le lande aliene di Atropo.