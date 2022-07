Returnal presto anche in portatile? Avvistamenti su PC e Steam Deck

Le prime indicazioni relative alla previsione di un porting PC di Returnal avevano le proprie radici nell'ormai celebre leak che aveva coinvolto i database di NVIDIA GeForce Now nel corso del 2021.

Nello specifico, i dati trapelati avevano suggerito l'intenzione di Sony di proporre su PC molte grandi esclusive PlayStation, inclusi Horizon: Forbidden West e, appunto, lo stesso Returnal. Ora, un interessante avvistamento sembra aver suggerito un annuncio imminente per quanto concerne l'avventura roguelike con protagonista l'esploratrice spaziale Selene. Diversi riferimenti al gioco hanno fatto la propria comparsa all'interno del database di Steam, con lo store Valve che parrebbe ormai pronto ad accogliere l'opera di Housemarque.

Un nuovo aggiornamento del negozio digitale ha infatti aggiunto diversi dettagli alla scheda del presunto porting PC di Returnal, denominata Oregon. In quest'ultima, appare ora indicato un ampio supporto a Steam Deck, che lascia presagire la possibilità di cimentarsi con un'esperienza roguelike ottimizzata anche per una fruizione in portatilità. Dal database di Steam emerge inoltre il supporto di Oregon allo Steam Controller, anch'esso aggiunto con l'ultimo update.

A questo punto, l'annuncio della versione PC di Returnal potrebbe essere vicina, ma per saperne di più sarà necessario attendere conferme ufficiali da parte di Housemarque e Sony.