Returnal: quanto dura il gioco di Housemarque per PS5?

I possessori di PlayStation 5 sono in trepidante attesa di poter mettere finalmente le mani su Returnal, la nuova intrigante esclusiva per la console next-gen Sony sviluppata dai ragazzi di Housemarque, precedentemente noti per aver lavorato a titoli arcade come Resogun, Alienation e Nex Machina.

Pur mantenendo fede alla propria vocazione nei confronti del gameplay arcade, Housemarque ha senza dubbio dato vita con Returnal al suo progetto più ambizioso e ricco di sfaccettature se confrontato con i suoi lavori precedenti (in caso siate curiosi di approfondire l'argomento, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva ad Housemarque). Il titolo offre una ricca campagna principale in cui potremo tuffarci per scoprire gli orrori cosmici che vi sono contenuti, ma la sua struttura in stile roguelike nasconde un potenziale ludico sorprendente, in grado di tenere i giocatori incollati allo schermo per diverso tempo.

Come segnalato all'interno della Recensione di Returnal, per arrivare ai titoli di coda ci abbiamo impiegato circa 30 ore. Tuttavia, lo scheletro roguelike del gioco ed i suoi contenuti end-game sono in grado di incrementare ulteriormente le ore dell'esperienza trascorsa tra le minacce aliene che visiteremo.

Ricordiamo ai lettori che Returnal sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire da domani, venerdì 30 aprile. A partire da stanotte potrete iniziare il nuovo viaggio: sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli riguardanti il preload già disponibile.