Returnal: con il nuovo PS Plus potrebbe raggiungere un nuovo pubblico

Dopo aver conquistato numerosi premi ai BAFTA Games Awards 2022, Returnal potrebbe anche arrivare ad un nuovo pubblico grazie alla sua futura inclusione nel catalogo di PlayStation Plus.

Intervistato da Eurogamer nel corso della serata dei BAFTA, il managing director di Housemarque, Ilari Kuittinen, ha commentato l'arrivo dello shooter in terza persona nella libreria di titoli che i giocatori potranno scaricare e giocare grazie al nuovo PlayStation Plus.

Ecco di seguito le parole di Kuittinen:

"Come ben sai, è trascorso un bel po' di tempo dall'uscita. Le persone che sono solite abbonarsi a questi servizi giocano molto. Spero che gli utenti daranno una possibilità a Returnal. Non ci sono costi nascosti e se il gioco ti piace non è difficile entrare nel meccanismo. Sony ha preso una decisione molto saggia quando ha scelto di finanziare il progetto. Ci hanno dato i fondi circa 5 anni fa, facendo una sorta di salto della fede."

Il boss della software house ha anche espresso una certa felicità nell'aver ricevuto un premio perl'attrice che ha interpretato Selene, sostenendo che anche in un prodotto con un focus sul gameplay è importante inserire una storia che riesca a coinvolgere il giocatore.

