Returnal e PS Studios: non solo Sony, anche altri volevano acquisire il team di Returnal

A breve distanza dall'annuncio ufficiale dell'acquisizione di Housemarque da parte di Sony, emergono alcuni interessanti retroscena sull'ingresso della software house tra le fila dei PlayStation Studios.

Nel corso di un'intervista concessa al portale finlandese Yle, in particolare, il co-fondatore e CEO del team ha rivelato come Sony non fosse l'unica parte interessata a discutere del possibile acquisto di Housemarque. Al contrario, Ilari Kuittinen ha confermato che molteplici attori hanno nel tempo preso contatti con il team per valutare una eventuale acquisizione. Come prevedibile, il dirigente non ha condiviso con la stampa nomi precisi, ma ha comunque offerto dei generici indizi, citando Cina, Stati Uniti d'America e Svezia come i Paesi d'origine delle compagnie videoludiche dimostratesi interessate.



Nello spiegare la decisione di accettare, tra tutte le proposte, quella di Sony, il CEO di Housemarque ha citato l'approccio adottato dal colosso nipponico. "Nel corso della discussione, - ha raccontato Kuittinen - è diventato chiaro che Sony desiderava comprarci perché siamo in grado di fare cose che altri non fanno. Il loro punto di partenza non è stato il fatto che avremmo cominciato a realizzare giochi adottando una formula definita dalla stessa Sony".



In attesa di scoprire quale sarà il prossimo progetto di Housemarque, ricordiamo che il team ha già promesso di volersi dedicare a giochi ancora più ambiziosi di Returnal.