Returnal su PS5: 4K a 60fps con Ray Tracing? Indizi da un video di PS Portugal

Mentre cresce l'attesa per la sempre più imminente uscita di Returnal su PlayStation 5, la redazione IGN India segnala la comparsa sul canale YouTube di PS Portugal di un video per lo sparatutto sci-fi di Housemarque che cita la presenza di una modalità in grado di spingere il titolo in 4K a 60fps con Ray Tracing.

La notizia ripresa dai giornalisti indiani si ricollega a un tweet, condiviso dall'utente conosciuto sui social come Heisenreborn, che riporta appunto la trascrizione del testo di uno degli ultimi filmati prodotti da PS Portugal per mostrare il gameplay di Returnal.

Nella frase in questione, da attribuire al creatori di contenuti della divisione portoghese di PlayStation intervenuto nel video, specifica che in Returnal ci dovrebbe essere spazio per una modalità in grado di spingere il titolo alla risoluzione 4K senza rinunciare ai 60fps e agli effetti di illuminazione in Ray Tracing.

La frase riportata, però, non fornisce ulteriori dettagli sulla "tipologia di risoluzione" adottata dagli sviluppatori finlandesi (se nativa o dinamica in checkerboard rendering), di conseguenza occorre attendere la risposta ufficiale di Housemarque per avere la conferma o la smentita definitiva a questa anticipazioni sulla grafica del loro sparatutto sci-fi che arriverà su PS5 il 30 aprile.

Nella speranza di chiarire al più presto questo importante punto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale di Returnal tra tentacoli, oscurità e spirito arcade.