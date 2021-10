Returnal per PS5: come funziona il nuovo ciclo sospeso?

Returnal, il roguelite di Housemarque si è aggiornato, introducendo la Modalità Foto e la funzione del Ciclo Sospeso, una meccanica inedita e molto richiesta dalla community che permette di congelare lo stato della partita fino alla sua ripresa. Vediamo come funziona.

Harry Krueger, il game director del gioco (ecco a tal proposito la nostra recensione di Returnal), ha spiegato sul Playstation Blog le novità della versione 2.0, spiegando nel dettaglio come funziona il Ciclo Sospeso. Questo, infatti, non è un tradizionale punto di salvataggio e non potrà dunque essere riscritto o ripetuto dopo aver avviato l'applicazione: in sintesi si tratta di conservare i progressi in una specifica 'run' senza dover ricominciare da zero, ma non avendo comunque la possibilità di fermare l'avventura in un preciso momento per, ad esempio, riaffrontare a piacimento un nemico particolarmente temibile. Quando riprenderete il gioco il punto sospeso verrà eliminato. Questa funzione non sarà inoltre disponibile durante le boss fight, le cinematiche e le sezioni in prima persona.



Si tratta di una meccanica molto richiesta dai fan e che sicuramente attirerà le attenzioni di altri giocatori allargando il bacino d'utenza dell'opera. La Modalità Foto è poi utile per conservare immagini delle battaglie più memorabili dell'esclusiva PS5. Ed a proposito di Returnal, recentemente Housemarque è stata acquisita da Sony, che ha così aggiunto l'azienda finlandese agli studi di proprietà.