Returnal PS5: dove e come trovare nuove armi per Selene

In Returnal, come in ogni prodotto appartenente al genere dei roguelike che si rispetti, si combatte spesso e in maniera decisamente molto frenetica contro tantissimi nemici con caratteristiche e debolezze differenti. Per questo motivo migliorare costantemente il proprio arsenale risulterà fondamentale per uscire incolumi da ogni scontro.

In Returnal infatti avrete la possibilità di equipaggiare le nuove armi trovate al posto di quella attualmente trasportata, in modo da cambiare completamente tipologia di arma - passando, ad esempio, da una pistola ad una carabina - oppure semplicemente equipaggiare un’arma uguale ma con alcune caratteristiche diverse o un altro tipo di fuoco secondario, che vi permetterà di modificare il vostro stile di combattimento o, banalmente, aumentare la vostra potenza di fuoco.

A causa della struttura procedurale delle mappe e dei livelli di Returnal, che contengono stanze disegnate a mano dagli sviluppatori che vengono poi collegate tra loro in maniera casuale dal motore di gioco, non è possibile definire con certezza quando e come potrete venire a contatto con una nuova arma durante le vostre partite. Tutto dipenderà infatti da una buona dose di fortuna: se ne avrete abbastanza riuscirete a trovare nuove armi piuttosto frequentemente, a intervalli di qualche decina di minuti tra una e l’altra, se non ne avrete dovrete pazientare molto più a lungo e sarete costretti a proseguire utilizzando sempre la stessa arma. Naturalmente, più avanzerete durante la stessa run, sbloccando nuove aree di gioco ed esplorando nuove stanze, maggiori saranno le vostre probabilità di trovare nuove armi da utilizzare. Tenete poi presente che ad ogni vostra morte la composizione delle stanze e delle aree di gioco cambierà, modificando le vostre probabilità di trovare armi lungo il nuovo percorso.

Nonostante questa caratteristica procedurale e randomica, esiste comunque un piccolo trucchetto per capire se nella zona in cui vi trovate è presente un’arma da fuoco oppure no: aprendo la mappa tramite la pressione del tasto corrispondente - se volete saperne di più sui controlli del gioco vi rimandiamo alla nostra guida sui controlli di Returnal - potrete visualizzare una panoramica delle stanze dell’area intorno a voi. Se in una di queste stanze verrà visualizzata un’icona a forma di arma, potrete stare sicuri che in quel punto ne troverete una: potrete quindi decidere di correre subito in quella zona per controllare immediatamente di che arma si tratta, oppure continuare con la vostra esplorazione per tornare più tardi.

