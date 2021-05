Returnal su PS5: Housemarque elenca i 'problemi noti' su cui sta lavorando dal lancio

Con un intervento pubblicato sulle pagine del forum Discord ufficiale di Returnal, il team di Housemarque interagisce con gli appassionati del roguelike sci-fi ed elenca i "problemi noti" emersi dal lancio dell'esclusiva PS5.

Il team finlandese approfitta così dell'occasione per invitare la community a non inviare più segnalazioni sulle limitazioni ai salvataggi di Returnal, poiché gli autori dell'esclusiva PS5 sono a conoscenza del "problema" e, con ogni probabilità, lavoreranno a un qualche tipo di soluzione per dare modo ai giocatori di effettuare dei salvataggi a metà partita.

Quanto alle segnalazioni pervenute da chi riferisce di essere incappato in crash di PlayStation 5 all'avvio di Returnal, i ragazzi di Housemarque informano i possessori della piattaforma next gen di Sony che "è un problema che riguarda la piattaforma (riferendosi a PS5, ndr). Abbiamo già inviato il nostro report a Sony. L'errore in questione, a quanto sembra, dovrebbe riguardare il sistema di pre-avvio della console".

Tra i problemi elencati da Housemarque figurano anche gli errori nella rimappatura dei controlli: in attesa di una patch risolutiva, gli sviluppatori finlandesi suggeriscono agli appassionati di utilizzare soltanto le impostazioni predefinite dei controlli.