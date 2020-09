Returnal su PS5: immagini e dettagli su storia, gameplay e protagonista

Il team di Housemarque segue l'esempio di Polyphony Digital con i nuovi dettagli su 4K 60fps e Ray Tracing di Gran Turismo 7 e, dalle pagine del sito PlayStation ufficiale, condivide tutta una serie di informazioni, e qualche screenshot inedito, sullo sparatutto nextgen Returnal per PS5.

La nuova proprietà intellettuale della software house finlandese che ha dato forma a Resogun e Alienation ci proietterà in una dimensione sci-fi ancora più profonda per farci indossare i panni (e la tuta spaziale) di Selene, una scienziata costretta a compiere un atterraggio d'emergenza sulla superficie di un pianeta desolato e sull'orlo della distruzione.

Diversamente dagli altri progetti di Housemarque, Returnal assumerà i contorni di un'avventura roguelike in terza persona, con tanti enigmi ambientali da risolvere tra una sparatoria e l'altra. La natura mutevole del mondo alieno da visitare insieme a Selene sarà alla base dell'esperienza di gameplay elaborata dagli autori europei: ogni partita (o "ciclo") cambierà infatti gli oggetti e gli elementi di equipaggiamento a disposizione della protagonista.

Il passaggio da un ciclo all'altro, quindi, determinerà delle modifiche profonde all'impianto ludico, costringendo i giocatori a rielaborare da zero la propria strategia per affrontare i combattimenti e le sessioni di esplorazione attuando strategie sempre diverse. In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Returnal, vi lasciamo in compagnia delle ultime immagini condivise da Housemarque e al nostro ultimo speciale sulla nuova esclusiva PS5 Returnal.