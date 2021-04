Returnal su PS5: mostruosità aliene e visioni nel trailer di lancio 4K

A pochissime ore dal lancio di Returnal, Housemarque e Sony hanno pubblicato un nuovo e spettacolare trailer dell'esclusiva PlayStation 5 che presenta tutti i pericoli che Selene dovrà affrontare in giro per Atropos, pianeta che fa da sfondo all'avventura.

Il trailer di lancio di Returnal, rigorosamente a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo, ci permette di osservare in anticipo alcune delle mostruosità che affronteremo tra una morte e l'altra nel rogue-like. Come potete vedere nel filmato, in Returnal non ci si limita a sparare e tra uno scontro e l'altro è possibile imbattersi in vere e proprie sessioni platform e in filmati che permettono di approfondire la storia della protagonista e scoprire perché è intrappolata in un loop infinito dopo il suo arrivo su Atropos in seguito ad un atterraggio d'emergenza.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio del gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto per il prossimo venerdì 30 aprile 2021 in esclusiva su PlayStation 5. In attesa di proporvi la nostra recensione, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'intervista che abbiamo fatto agli sviluppatori di Returnal, la quale contiene numerose informazioni sulla genesi del progetto e sull'evoluzione di Housemarque nel corso degli anni.