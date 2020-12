Returnal su PS5, novità ai TGA 2020? Negozio canadese preannuncia la data d'uscita

A poche ore di distanza dai The Game Awards 2020, dalle pagine di un negozio canadese spunta la scheda dedicata a Returnal con tanto di data d'uscita su PlayStation 5. L'action sci-fi di Housemarque sarà perciò tra i protagonisti dell'evento organizzato da Geoff Keighley?

In base alle informazioni snocciolate dai curatori del portale di Best Buy Canada con l'apertura dei preordini di Returnal sul loro store, lo sparatutto fantascientifico degli autori di Alienation e Resogun dovrebbe vedere la luce su PS5 il 19 marzo del 2021.

Se confermata, l'anticipazione del negozio nordamericano suggerirebbe quindi la partecipazione di Housemarque all'evento videoludico di Keighley come parte delle sorprese promesse da Sony con l'invito della divisione PlayStation ad assistere ai The Game Awards 2020.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Returnal è un'avventura roguelike in terza persona incentrata sulle gesta compiute da Selene, una scienziata ritrovatasi sulla superficie di un pianeta alieno sull'orlo della distruzione e costretta a ingegnarsi per trovare una via di fuga. La dimensione aliena da esplorare insieme a Selene sarà piena di enigmi da risolveree di creature da abbattere attingendo agli strumenti e alle armi costruite dalla nostra alter-ego: gli oggetti recuperati sulla mappa cambieranno posizione ad ogni partita, e con essi anche la disposizione degli enigmi ambientali, delle trappole e delle creature da fronteggiare.