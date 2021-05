In Returnal per PS5 è possibile utilizzare dei cheat: ecco come

Durante la lavorazione di un gioco, per testare al meglio i propri prodotti e accedere a determinate funzioni in maniera rapida, gli sviluppatori implementano degli strumenti di debug. Ebbene, sembra che i ragazzi di Housemarque si siano dimenticati di disabilitare quelli di Returnal!

Grazie a questa dimenticanza, è possibile sfruttare gli stessi cheat impiegati dagli sviluppatori durante la produzione del roguelike. Come? Semplicemente collegando una tastiera e utilizzando delle combinazioni ben precise di tasti. Ad esempio, tenendo premuto Shift, Control, Alt e un numero da 1 a 0 è possibile lasciar cadere le armi al loro livello attuale e scegliere quella preferita in caso di morte. Con Shift, Control e 4 si viene teletrasportati alla nave senza perdere energia, soldi, chiavi, reperti, livelli di adrenalina ed efficacia delle armi, con la possibilità di accedere al negozio. Guardate voi stessi nel video in apertura di notizia, il cui autore consiglia di non utilizzare i tasti 3 o 7 poiché generano dei freeze. Ulteriori dettagli possono essere trovati in un topic specifico di Reddit.

I cheat code funzionano dalla versione 1.00 alla versione 1.03 di Returnal. Si tratta quasi sicuramente di funzioni non indirizzate al pubblico, pertanto è altamente probabile che verranno rimosse con uno dei prossimi aggiornamenti. Intanto, continuano i dibattiti sulle limitazioni dei salvataggi di Returnal.