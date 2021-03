Returnal per PS5 è in preordine su Amazon al prezzo scontato di 59.99 euro!

Returnal, la nuova esclusiva PlayStation Studios per PS5, uscirà il 30 aprile ed è già disponibile per il preordine. Su Amazon è possibile prenotare il gioco a prezzo scontato risparmiando ben 21 euro rispetto al normale prezzo di listino.

Scopri la nuova esclusiva Sony PlayStation: Returnal - Rompi il Cerchio è un Thriller psicologico con un gameplay molto action, stile bullet hell, che riesce a sfruttare e mettere in risalto tutte le caratteristiche hardware di PlayStation 5. Uno sparatutto strategico e frenetico, con infinite variazioni e rigiocabilità, che offre un mix di mondi generati proceduralmente e narrazione complessa e profonda.

Returnal costa 59.99 euro invece di 80.99 euro (con un risparmio pari al 26%) davvero una offerta degna di nota se siete interessati al nuovo gioco di Housemarque. La promozione è valida per la versione standard del gioco, su Amazon non sono previsti bonus preordine, questa assenza viene però compensata dal risparmio in fase di preorder. Come vi raccomandiamo sempre in questi casi, se siete interessati approfittatene prima che il gioco vada sold-out.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Returnal per PS5: "Con la sua azione al fulmicotone, i suoi pattern di proiettili da schivare e le tante sfumature di gameplay, Returnal sembra un titolo da tenere decisamente d'occhio."