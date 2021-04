Returnal su PS5: le recensioni internazionali sono più che positive

Come avrete già notato, nel corso delle ultime ore è scaduto l'embargo per le recensioni di Returnal, che sono apparse in grande quantità sulle principali testate di tutto il mondo. Ma come si è comportata la nuova esclusiva Sony?

La risposta a questa domanda è molto semplice: benissimo. Basta dare una rapida occhiata alla pagina ufficiale del gioco PlayStation 5 sul portale Metacritic per scoprire che la media delle recensioni della stampa è di 86 su 100. Ad eccezione di un paio di sufficienze o poco più, la stragrande maggioranza dei voti assegnati al gioco è ben superiore all'8 e non mancano persino dei "perfect score" affibbiati al gioco da svariate riviste cartacee e online.

Ecco di seguito alcuni dei voti ricevuti da Returnal che possiamo trovare su Metacritic:

PlayStation LifeSyle - 100/100

Game Rant - 100/100

Game Informer 95/100

Wccftech - 93/100

TheSixthAxis - 90/100

Hobby Consolas - 87/100

Telegraph - 80/100

AusGamers - 70/100

GamesBeat - 60/100

Vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche la recensione di Returnal a firma di Francesco Fossetti, il quale ha dato al gioco un 8.7, voto perfettamente allineato alla media della critica internazionale.

Sapevate che è già disponibile la prima patch di Returnal su PlayStation 5? Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire da domani, venerdì 30 aprile 2021, e chiunque abbia prenotato la versione digitale potrà iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte.