Returnal su PS5: sequenze inedite di gameplay nell'ultimo video di Housemarque

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Housemarque Games, il team di sviluppo che si sta occupando di Returnal, un nuovo filmato che mostra delle scene inedite dell'esclusiva PlayStation 5.

Nel video, in cui sono presenti il game director del gioco, Harry Krueger, e il marketing director, Mikael Haveri, si è parlato delle origini del gioco e di com'è nato il progetto. Stando alle parole di Krueger, lo sviluppo del gioco è iniziato circa quattro anni fa, quando i due fondatori della software house hanno deciso di lavorare ad un titolo più ambizioso dei precedenti (tra questi ricordiamo Resogun e Nex Machina) e che avesse un'ambientazione sci-fi e dark al tempo stesso. Da qui è partita poi l'idea che ha portato alla creazione di Returnal, uno shooter in terza persona ambientato nello spazio e con una forte componente rogue-like, dal momento che ad ogni morte ci si ritroverà su un nuovo pianeta generato proceduralmente. Tra una chiacchiera e l'altra, nel video si possono vedere delle interessanti sequenze di gameplay che evidenziano i ritmi frenetici del gioco e la possibilità di schivare agilmente i numerosi proiettili che si aggirano per lo schermo.

Prima di lasciarvi al filmato, che ci permette anche di vedere per la prima volta l'interfaccia di gioco, vi ricordiamo che Returnal sfrutterà le funzionalità del DualSense e l'Audio 3D, così da offrire ai giocatori un'esperienza ancora più immersiva.