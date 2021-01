Returnal su PS5 sfrutterà a pieno l'SSD: respawn praticamente instantanei

Di recente, il team di Housemarque ha reso disponibile una vasta selezione di nuovi dettagli su gameplay, trama e caratteristiche di Returnal, titolo in arrivo in esclusiva su PlayStation 5.

In quanto produzione destinata ad approdare solamente sull'hardware Sony, l'inquietante horror punta a sfruttare a pieno le caratteristiche della console di nuova generazione. Tra queste ultime figurano le potenzialità offerte dal SSD parte dell'architettura di PlayStation 5. Riferendosi a quest'ultimo nel corso di un'intervista concessa a Official PlayStation Magazine, il team di sviluppo ha confermato che grazie a quest'ultimo il giocatore non dovrà affrontare tempi morti tra una run e l'altra. Ad ogni prematura dipartita della protagonista Selene, Returnal garantirà infatti respawn sostanzialmente immediati, per tornare a calarsi immediatamente in nuovo tentativo di sopravvivenza.



In seguito ad ogni morte, il giocatore rivivrà i momenti immediatamente successivi all'incidente che ha condotto l'esploratrice spaziale su di un oscuro e ostile pianeta. Ogni volta, tuttavia, una variazione andrà ad arricchire la narrazione di Returnal, mentre uno speciale oggetto si aggiungerà in maniera permanente all'arsenale di Selene. Non solo il nuovo SSD è al centro dell'attenzione di Housemarque, con la software house che ha già confermato che Returnal supporterà l'Audio 3D e le feature del DualSense di PS5.