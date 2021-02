Returnal su PS5: lo sparatutto sci-fi di Housemarque nel video dello State of Play

Durante il PlayStation State of Play apertosi con le scene di gameplay dell'update next gen di Crash Bandicoot 4 It's About Time, gli sviluppatori di Housemarque hanno catturato le attenzioni degli spettatori dello show digitale con un nuovo filmato di Returnal.

Parallelo e complementare al video sulle ambientazioni aliene di Atropos, il video proposto dagli autori di Resogun e Alienation nel corso dell'evento digitale organizzato da Sony si focalizza sulle dinamiche di gioco, sulla progressione delle abilità e sul sistema di combattimento.

Nei panni di Selene, gli appassionati di action sci-fi dovranno aiutare questa astronauta a fronteggiare la natura mutevole degli scenari e le bizzarre creature che popolano questo mondo alieno. Il layout della mappa cambierà ad ogni partita disputata, e con esso anche la collocazione dei singoli oggetti, nemici, enigmi e obiettivi da portare a termine, di conseguenza sarà essenziale per gli utenti padroneggiare al più presto le tecniche più adatte per avere la meglio sulle ondate nemiche.

Nella speranza di ricevere ulteriori dettagli sull'esperienza ludica e narrativa da vivere nella dimensione aliena di Returnal prima della sua uscita, vi ricordiamo che l'ultima esclusiva PS5 firmata Housemarque è prevista al lancio per il 30 aprile. Su queste pagine trovate anche uno speciale su Returnal tra tentacoli caos e armi incredibili.