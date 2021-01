Returnal su PS5: lo sparatutto spaziale di Housemarque è stato rinviato

Dai profili social della divisione PlayStation di Sony rimbalza la notizia del rinvio della data di uscita di Returnal, il nuovo sparatutto sci-fi in sviluppo presso Housemarque in esclusiva su PS5.

Nel messaggio condiviso dai curatori del portale Facebook di PlayStation UK si legge infatti che "Sony Interactive Entertainment e Housemarque hanno deciso di spostare la data di uscita di Returnal per dare modo al team di sviluppo di continuare a perfezionare il gioco e garantire il tenore qualitativo che i fan si aspettano da un progetto firmato da Housemarque".

La software house finlandese che ha plasmato gli universi sci-fi di Resogun e Alienation decide quindi di far slittare la data di commercializzazione di Returnal, originariamente fissata al 19 marzo, per affinare ulteriormente l'esperienza ludica, grafica e prettamente contenutistica della loro nuova proprietà intellettuale.

In conseguenza di questo rinvio, il lancio di Returnal in esclusiva su PlayStation 5 è adesso previsto per il 30 aprile 2021. Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni su questo ambizioso progetto da parte di Housemarque e di Sony, vi riproponiamo il nostro ultimo approfondimento a firma di Marco Mottura su armi e gameplay di Returnal.