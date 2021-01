Returnal punta a inquietare su PS5: tra horror cosmico e David Lynch

L'esclusiva per PlayStation 5 si prepara ad abbandonare gli studi finlandesi di Housemarque per raggiungere la community internazionale dei videogiocatori, che potranno testare Returnal con mano a partire dal 19 marzo 2021.

In attesa della fatidica data, il team di sviluppo ha deciso di offrire al pubblico nuovi interessanti indizi su quella che sarà la natura dell'esperienza proposta. In particolare, nel corso dell'ultimo video diario pubblicato, gli autori hanno illustrato alcune sequenze di gameplay inedite di Returnal, avventura che vedrà l'esploratrice spaziale Selene intrappolata in un loop inarrestabile di morte e terrore su di un pianeta sconosciuto. Qui, la donna dovrà fronteggiare orrori sconosciuti, in un'odissea tramite la quale il team punta a inquietare il giocatore.

Spingere l'utenza a porsi domande e a collegare gli indizi incontrati nel mondo di Returnal è uno degli obiettivi principali di Housemarque, che ha dunque deciso di "abbracciare il mistero, e lasciare che i giocatori scoprano da soli molti dei segreti del pianeta". Per creare la giusta atmosfera, la software house ha fatto ricorso a molteplici spunti: "L'horror cosmico - tra i cui più noti rappresentanti troviamo H. P. Lovecraft - è stata per noi una grandissima fonte di ispirazione, sia sul fronte del world-building sia per quanto riguarda le tematiche filosofiche affrontate nel gioco. I nostri nemici sono stati per gran parte ispirati da creature che abitano le profondità degli abissi, e intensi fenomeni bioluminescenti ne contrasteranno le masse di tentacoli appartenenti a un altro mondo. Ci sono anche influenze da David Lynch, - regista de, tra gli altri, il Dune del 1984 - là dove cerchiamo di fondere il surreale con disagi realistici, ma con un'ambientazione sognante".

Per intensificare l'effetto avvolgente della produzione, Returnal sfrutterà DualSense e Audio 3D.