Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart tra i vincitori dei BAFTA Games Awards

Nel corso della serata si sta tenendo in diretta streaming la cerimonia dei BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) dedicata interamente al mondo dei videogiochi, la quale ha visto tra i vincitori anche due esclusive PlayStation 5: Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart.

Il roguelite di Housemarque si è aggiudicato un premio per il suo comparto sonoro, invece Ratchet & Clank Rift Apart è stato premiato per via del suo eccellente comparto tecnico. Purtroppo la serata non si è ancora conclusa e non conosciamo ancora l'elenco completo dei premi assegnati, ma tra gli altri prodotti ai quali è stata assegnata una statuetta troviamo Forza Horizon 5 (miglior gioco creato da una software house inglese), TOEM (miglior titolo di debutto di una software house), No Man's Sky (miglior titolo in continua evoluzione), It Takes Two (miglior gioco multiplayer e migliore IP originale) e Unpacking (miglior comparto narrativo e gioco dell'anno EE).

In attesa di potervi svelare l'elenco completo dei vincitori dell'evento a tema videoludico, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida a Returnal Ascension, il nuovo aggiornamento gratuito dell'esclusiva PlayStation 5 che introduce la modalità cooperativa e altri contenuti extra.