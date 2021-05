Returnal riceve la patch 1.003.001 su PS5: nessuna novità nel sistema di salvataggi

Chi sta già esplorando il mondo alieno di Atropo si sarà certamente accorto dell'arrivo di una nuova patch di Returnal, un aggiornamento che porta l'avventura roguelike di Housemarque alla versione 1.003.001 su PlayStation 5.

L'update in questione, dal peso approssimativo di 1 GB, non viene accompagnata da alcun chiarimento da parte degli sviluppatori finlandesi. In assenza delle note ufficiali della patch, la community si è organizzata in proprio per andare a caccia di dettagli scambiandosi informazioni sui social e sui principali forum di settore.

Ebbene, da questa enorme "tavola rotonda virtuale" non sembra emergere nessuna novità sostanziale: la patch 1.003.001 non porta in dote contenuti inediti o modifiche di sorta tra funzionalità di gameplay, opzioni grafiche o quant'altro. Si tratterebbe quindi di un "semplice" hotfix volto a migliorare le prestazioni e la stabilità del titolo.

L'aggiornamento del 3 maggio, quindi, non integra le chiacchierate modifiche alle limitazioni sui salvataggi di Returnal, una richiesta avanzata a più riprese agli sviluppatori e alla quale lo stesso team di Housemarque ha risposto, seppure parzialmente, specificando di voler "ascoltare la community" e suggerendo, così facendo, di voler attivarsi per dare modo ai giocatori di effettuare dei salvataggi a metà partita. Staremo a vedere.

Nel frattempo, a chi volesse approfondire la conoscenza dell'ultima esclusiva PS5 firmata dagli autori di Resogun e Alienation ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it è disponibile la nostra recensione sull'orrore cosmico di Returnal.