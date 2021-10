Returnal sta per ricevere un update da 6GB: nuovi contenuti in arrivo?

A quasi sei mesi dal lancio, Returnal si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento, come svelato dal sempre puntuale account Twitter PlayStation Game Size. Che Housemarque abbia intenzione di introdurre dei nuovi contenuti all'interno del suo roguelike Sci-Fi?

Come fatto notare all'interno del cinguettio riportato in calce, la patch in dirittura d'arrivo pesa 6GB, forse un po' troppi per trattarsi di un semplice update correttivo. Diversi utenti hanno quindi iniziato a speculare sulle possibili novità con cui potrebbe essere arricchita l'esperienza di Housemarque. Alcuni credono possano arrivare funzionalità di gioco completamente nuove, altri sperano ancora nell'integrazione di un sistema di salvataggio classico o in un DLC di qualche tipo.



L'aggiornamento rimane per il momento in fase Beta, ed è quindi accessibile solo dagli sviluppatori della casa finlandese. Nonostante le dimensioni sospette, non possiamo escludere a priori che si tratti di una patch correttiva, e sarà quindi bene attendere eventuali dichiarazioni da parte della software house.

Returnal è disponibile in esclusiva su PlayStation 5. L'affascinante avventura confezionata da Housemarque ha saputo convincere tanto i giocatori quanto la critica, riuscendo a diventare una mega hit per Sony. La compagnia nipponica, convinta dalla qualità del gioco e dal suo successo commerciale, ha infine deciso di accogliere Housemarque tra i PlayStation Studios.